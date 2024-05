Mask Singer : quelle star se cache sous la Libellule ? Indice !

Publicité





Mask Singer saison 6 indices sur la Libellule – Place à la seconde soirée de la saison de « Mask Singer » ce vendredi soir, durant laquelle vous découvrirez deux nouveaux costumes. Vous voulez des indices sur les stars qui se cachent sous les masques ? On vous en dit plus sur la Libellule !











Mask Singer saison 6 : qui se cache sous le costume de la Libellule ?

Zoom sur le costume de la Libellule. Derrière ce masque, certainement une influenceuse ! En effet, le premier indice dévoilé indique que des millions de personnes à travers le monde scruptent les faits et gestes de la Libellule ! Ça vous donne des idées ? On en saura plus ce soir en entendant sa voix pour la toute première fois !

Indice n°1 : « Des millions de personnes à travers le monde scrutent mes faits et gestes »



Il est probable que vous faites partie des millions de personnes à travers le monde à scruter ses faits et gestes… 👀 Dites-nous vos premières pistes ! 🎭 🕵️ 𝙈𝘼𝙎𝙆 𝙎𝙄𝙉𝙂𝙀𝙍, le vendredi 3 mai à 21h10 sur @TF1 et @tf1plus #MaskSinger #Libellule #Enquete #Indice #Costume pic.twitter.com/OEtgj04wct — Mask Singer (@MaskSinger_TF1) May 1, 2024

Ce premier indice sur la Libellule vous inspire-t-il ? D’autres indices à venir ce soir dans le second prime de Mask Singer !

En attendant vous pouvez retrouver tous les indices de cette nouvelle saison sur Stars-Actu en cliquant ICI. On vous a déjà dévoilé de nombreux indices et ce n’est que le début !

Indices, rumeurs, indiscrétions, révélations… l’aventure « Mask Singer » saison 6 ne fait que commencer.

Pour la suite rendez-vous ce vendredi 10 mai 2024 à 21h10 sur TF1 et sur TF1+. Suivez également l’aventure sur les réseaux sociaux avec le hashtag #MaskSinger