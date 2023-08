Rugby Top 14 : suivre Toulon / Bayonne en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Rugby Top 14 – Toulon / Bayonne en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas rater ce samedi 26 août 2023 sur Canal+ ! La seconde journée du Top 14 se poursuit ce soir avec ce match qui oppose le RC Toulon à l’Aviron Bayonnais au Stade Mayol.





Un match de rugby à suivre en direct sur Canal+ dès 20h50, coup d’envoi à 21h.







Deuxième journée du Top 14 ce samedi soir. Bayonne a bien démarré la saison avec une victoire tandis que Toulon a mal débuté avec une défaite. Ce soir, les toulonnais veulent retrouver la victoire !

Toulon / Bayonne compositions des équipes

Le XV de départ du RC Toulon: 15. Luc ; 14. R. Dréan, 13. Sinzelle, 12. Tuicuvu, 11. Rebbadj ; 10. Hervé, 9. Danglot ; 7. Abadie, 8. S. Tolofua, 6. Coulon ; 5. A.W. Jones, 4. Halagahu ; 3. Setiano, 2. Baubigny (cap.), 1. Devaux

Remplaçants : 16. C. Tolofua, 17. Priso, 18. Tanguy, 19. Du Preez, 20. Lolesio, 21. Serin, 22. Smaili, 23. Brookes.



Le XV de départ de l’Aviron Bayonnais : 15. Tiberghien ; 14. Erbinartegaray, 13. Muscarditz, 12. Martocq, 11. Baget ; 10. Lopez (cap.), 9. Rouet ; 7. Iturria, 8. Cassiem, 6. Bourdeau ; 5. Paulos, 4. Ceyte ; 3. Tatafu, 2. Giudicelli, 1. Cormenier

Remplaçants : 16. Bosch, 17. Béthune, 18. Ratuniyarawa, 19. Héguy, 20. Machenaud, 21. Dolhagaray, 22. Callandret, 23. Cotet.

Toulon / Bayonne en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 15h. Streaming et live sur Mycanal.fr (réservé aux abonnés).

Pour suivre le score en live, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue Nationale de Rugby.

Toulon / Bayonne, 3ème journée du Top 14, un match évènement à suivre ce soir dès 20h50 sur Canal+.