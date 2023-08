The Voice Kids du 8 août : les premières battles ce soir sur TF1 (extrait vidéo)

Publicité





The Voice Kids du 8 août 2023, extrait vidéo – Place à la première soirée de battles de la saison 2023 de The Voice Kids ce soir sur TF1. Les coachs – Nolwenn Leroy, Slimane, Kendji Girac et Patrick Fiori – voient leurs jeunes talents s’affronter ce soir !





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur MYTF1.







The Voice Kids du 8 août 2023, extrait vidéo

Quand on est petit, on chante à l’instinct. Alors quand on doit chanter à plusieurs, il y a des reflexes que l’on ne maitrise pas encore, comme celui d’écouter les autres pour s’accorder. Léandro et Esteban ont du travailler d’arrache pied pour maitriser cette subtilité. Découvrez la battle de Maëlys, Estaban et Léandro sur le titre des Choristes » Vois sur ton chemin ». Quel talent sera choisi par Slimane pour poursuivre l’aventure ?



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

The Voice Kids 2023, présentation des battles

Place à la 2ème étape de l’aventure : les Battles ! Une nouvelle occasion pour nos jeunes talents de monter sur la scène de « The Voice Kids » et d’en mettre plein les yeux au public mais aussi à leurs coachs. Pour ces Battles, ce sont les coachs qui formeront les trios qui s’affronteront. Pour cette lourde tâche, ils pourront compter sur l’aide de leurs amis artistes et pour l’occasion, co-coachs : Patrick Fiori sera accompagné de Christophe Willem et d’Ycare. Slimane pourra compter sur Vitaa et Claudio Capéo. Nolwenn Leroy sera accompagnée de Joyce Jonathan et Bilal Hassani. Kendji Girac a quant à lui fait appel à Wejdene et Soolking. Comment les talents vont-ils réagir à ces surprises réservées par leurs coachs ? L’enjeu est de taille car à l’issue de ces Battles, leur coach ne pourra qualifier qu’un seul talent par trio pour accéder à la Demi-Finale.

The Voice Kids 2023, ça continue ce mardi 18 juillet 2023 dès 21h10 sur TF1 et bien sûr sur MYTF1 pour voir ou revoir les émissions et/ou les prestations de chaque talent en replay.