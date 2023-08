Ici tout commence du 8 août : Louis prêt à assumer (résumé + vidéo épisode 725)

Publicité





Ici tout commence du 8 août, résumé et vidéo extrait épisode 725 – Claire se dénonce et prend tout sur elle ce soir face à la famille Armand au grand complet dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». Mais en réalité, elle protège le véritable coupable : Louis !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 8 août 2023 – résumé de l’épisode 725

Tout le monde est de retour à l’institut. Claire doit parler à Olivia, qui s’inquiète de ce qu’elle va lui dire… Mais Louis les interrompt, il veut parler à sa mère. Louis refuse qu’elle se sacrifie pour lui ! Il va avouer que c’est lui qui a tué Auguste et va assumer !

Pendant ce temps là, c’est l’heure de faire le point pour Axel et Jasmine. Axel a préféré dormir sur le canapé… Jasmine y croit encore mais Axel lui annonce que c’est fini.

Aude et Enzo passent aux choses sérieuses ! Ils s’organisent enfin un date. Enzo est carrément tendu… D’ailleurs, le date prend une tournure étrange… Vic est au centre de la conversation. Enzo n’a que son prénom à la bouche ! De quoi bien refroidir Aude…

De son côté, Maya fait un pas vers Ethan.



Ici tout commence du 8 août 2023 – vidéo premières minutes

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de myTF1