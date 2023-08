The Voice Kids : résumé et replay des 1ères battles (8 août 2023)

Publicité





The Voice du mardi 8 août 2023, résumé et replay – C’est parti pour les premières battles de la saison 2023 de The Voice Kids. Nolwenn Leroy, Slimane, Kendji Girac et Patrick Fiori nous offrent une collégiale sur « J’aurai voulu être un artiste » de Starmania.





Première battle : Romane, Adam et Durel dans l’équipe de Slimane. Claudio Capeo est venu les épauler pour le coaching sur « Je suis un homme » de Zazie. Kendji choisirait Romane, Nolwenn et Patrick iraient vers Durel. Slimane décide de continuer avec Durel !







Publicité





Seconde battle : Néo, Lucie et Léna chez Patrick Fiori. Ils reprennent « Si maman si » de France Gall. Christophe Willem est venu l’aider à les coacher. Kendji irait avec Lucie, Slimane n’arrive pas à se prononcer et Nolween choisirait Lucie. Patrick décide de garder Lucie !

Troisième battle : Charlie, Oriane et Maxence chez Nolwenn. Joyce Jonathan l’accompagne pour le coaching. Ils chantent « Le pouvoir des fleurs » de Laurent Voulzy. Nolween choisit de continuer avec Oriane.



Publicité





Quatrième battle : Taiyo, Marika et Bella dans l’équipe de Kendji. Soolking est avec lui pour les coacher sur « Isn’t She Lovely » de Stevie Wonder. Nolwenn, Patrick et Slimanee iraient tous avec Taiyo. Kendji choisit de continuer avec Taiyo.

Cinquième battle : Esteban, Maëlys, et Léandro dans l’équipe de Slimane. Vitaa est là pour les aider. Ils chantent « Vois sur ton chemin » des Choristes. Slimane décide de poursuivre avec Maëlys.

Sixième battle : Eugénie, Aurélien, et Nathan dans la team Patrick Fiori. Icare est là pour le coaching sur « Animaux fragiles » de Zaz et Icare. Et Patrick décide finalement de continuer avec Nathan !

Septième battle : Théo, Raphaël et Emma chez Kendji Girac. Ils chantent « L’envie d’aimer » de Daniel Levi. Nolwenn Patrick et Slimane choisiraient Théo. Et Kendji décide de poursuivre avec Théo.

Huitième battle : Eva, Mahé et Iskandar chez Nolwenn. Ils chantent « Destin » de Céline Dion. Slimane choisirait Mahé, Kendji préfère Iskandar, et Patrick irait vers Mahé. Nolween décide d’emmener Iskandar en demi-finale !

The Voice Kids du 8 août 2023, le replay

Cette sixième soirée de la saison 2023 de The Voice Kids est maintenant terminée. Si vous avez manqué ce 6ème prime, sachez qu’il sera très vite disponible en replay streaming gratuit sur MYTF1 en cliquant ici et ce pendant 7 jours. Rendez-vous le mardi 15 août 2023 pour la seconde et dernière soirée de battles de la saison !