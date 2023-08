Un si grand soleil du 9 août : Akim dénonce Ronan (résumé et vidéo épisode 1213 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 9 août, spoiler résumé de l’épisode 1213 en avance – Que va-t-il se passer demain dans le prochain épisode de votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes pressé d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 9 août 2023.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Akim fait un footing dans la nature, il arrive à la ferme alors que Noémie parle de Ronan avec Ludo. Akim les entend parler de Ronan qui a déclenché l’incendie… Akim confronte ensuite Noémie. Il regrette que Ludo et Noémie lui mentent encore une fois. Noémie est désolée, elle ne pouvait pas balancer Ronan. Akim lui rappelle ce qu’elle risque et lui parle de Louis, qui est innocent.







Christophe et Hugo jouent au basket. Hugo dit à Christophe que leur conversation de la dernière fois l’a remis en scelle. Il a trouvé un rugbyman disparu à la sortie d’une boite de nuit, qui était accusé de plusieurs agressions. Et un chilien disparu après une partie de pêche. Hugo pense que le fleuriste a élargi son spectre. Christophe se moque de lui.



Au commissariat, Elise remarque qu’Akim est préoccupé. Elle lui dit qu’elle était obligée d’aller interroger Noémie et Ludo. Akim l’interroge sur Louis, Elise pense que c’est pas lui mais ses antécédents ne jouent pas en sa faveur…

A l’hôpital, Laurine surprend le Père Silvio entrain de partir. Mais elle lui explique qu’il ne peut pas partir comme ça, elle appelle Alain. Sylvio est déterminé, Alain ne comprend pas et désapprouve. Il lui donne une ordonnance et lui explique qu’il devra revenir la semaine prochaine.

Jacques appelle Marc pour parler de Louis. Marc reproche à son père d’avoir mis le feu aux poudres en l’emmenant voir son exploitation. Il est très inquiet mais Jacques est convaincu que Louis n’a rien fait.

Christophe reçoit un message de Sylvio, qui est sorti et veut récupérer son chat. Christophe va à l’église lui ramener Maya. Il lui demande pourquoi il est sorti si vite, Sylvio dit qu’il n’avait pas le choix.

A la ferme, Ronan se prépare à prendre la fuite. Noémie est choquée, elle lui demande s’il pense à Louis qui n’a rien fait. Elle lui reproche d’être égoïste. Ronan s’emporte et lui dit d’aller le dénoncer. Noémie répond qu’elle le protégera toujours.

Janet sort de réunion, elle reproche à Alain d’avoir laissé le Père Sylvio sortir. Alain lui explique qu’il n’a rien pu faire, il a refusé de l’écouter. Janet se rend à l’église, elle veut comprendre. Il lui parle de ses obligations et activités.

Au commissariat, Akim vient voir Yann et Elise. Il balance Ronan, qui se fait arrêter. Quand il rentre, Noémie tombe sur Akim et lui reproche de l’avoir dénoncé. Akim lui reproche d’avoir laissé un gamin se faire accuser. Il dit qu’il a fait ça pour la protéger, Noémie l’envoie balader et s’en va.

