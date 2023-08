« Time to love : la roue de l’amour », ça débarque le 28 août sur TFX (VIDÉO)

Publicité





« Time to love : la roue de l’amour », c’est la nouvelle émission de télé-réalité de dating qui débarque sur TFX à partir du lundi 28 août 2023 à 18h. Le principe : 5 femmes célibataires vont participer à une expérience amoureuse unique dans un lieu coupé du monde où elles auront seulement 100 heures pour trouver l’amour à l’aveugle !





Aujourd’hui, sur les applications de rencontres, nous mettons en moyenne 5 secondes à choisir un profil qui nous correspond en se basant uniquement sur le physique : cela empêche toute découverte approfondie de partenaires qui auraient pu nous correspondre.







Dans ce nouveau format télé original créé en France, l’expérience « Time to Love » a été pensée pour proposer à des femmes, qui se lancent dans une démarche sincère et sérieuse, une expérience inédite qui casse les codes actuels.

Grâce à « IA », l’Intelligence Amoureuse qui les aiguillera tout au long de leur séjour, rien ne sera laissé au hasard pour leur permettre de créer de véritables connexions amoureuses !



Elles auront accès à un dispositif hors du commun : une gigantesque Roue constituée de 8 « cabines » dans lesquelles se cachent 8 hommes avec qui elles échangeront à l’aveugle en un temps imparti. A chaque étape de l’expérience, l’Intelligence Amoureuse les guidera et leur demandera de sélectionner les partenaires (communs à toutes) avec qui elles souhaitent continuer l’expérience et éteindre les cabines de ceux avec qui elles n’ont pas ressenti d’alchimie.

Les choix seront parfois douloureux car dès lors qu’une femme célibataire éteint une cabine, elle ne pourra plus entrer en contact avec ce partenaire… A l’inverse, des triangles amoureux complexes se formeront parfois, si plusieurs femmes de l’expérience créent des connexions avec un même partenaire…

Pour trouver l’amour, chaque femme dispose d’un crédit temps de 100 heures et pas une minute de plus, réparties lors de différentes Roues de l’Amour et de rendez-vous amoureux.

Pour les aider à faire leur choix et les guider dans leur gestion du temps, un nouvel espace se débloquera à chaque nouvelle phase :

• Dans la Phase 1, la « Dimension VERBALE », elles auront accès à la Roue, l’espace des discussions à l’aveugle, où elles feront connaissance avec les hommes uniquement grâce au son de leur voix.

• Dans la Phase 2, la « Dimension SENSORIELLE », elles auront accès à la Chambre Noire, où elles pourront utiliser tous leurs sens excepté la vue afin d’approfondir les connexions avec leurs partenaires…

• Dans la Phase 3, la « Dimension PHYSIQUE », elles auront accès au Studio, l’espace des rencontres physiques où les révélations seront aussi surprenantes qu’inattendues…

• Dans la Phase 4, la « Dimension RÉELLE », les célibataires et leurs deux prétendants favoris se découvriront tous physiquement et habiteront ensemble pour savoir si les liens tissés au cours de l’expérience résistent à la réalité. Auront-elles fait le bon choix ? La découverte physique peut-elle être un obstacle ?

Chaque nouvelle phase augmentera l’intensité de l’expérience, leur permettra d’approfondir leurs relations ou d’ébranler leurs certitudes…

A la fin de l’expérience, chaque célibataire devra décider avec quel partenaire elle souhaite quitter l’expérience et se mettre officiellement en couple à l’extérieur. Le partenaire acceptera-t-il de quitter l’expérience avec elle ? Parviendront-elles à trouver l’amour à l’aveugle et en seulement 100 heures ?

VIDÉO Time to Love : les portraits des 5 femmes célibataires

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.