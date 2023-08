Scènes de ménages : la saison 15 inédite arrive, Raymond continue sans Huguette

Publicité





Scènes de ménages, saison 15 inédite – Grande nouvelle pour les fans de la série d’M6 « Scènes de ménages » ! La saison 15 inédite arrivera à l’antenne dès le lundi 28 août 2023. Et vous retrouverez Raymond, alias Gérard Hernandez, qui continue sans son Huguette après la mort de Marion Game.





Pour cette nouvelle saison, la fiction quotidienne la plus regardée chez les moins de 50 ans promet de joyeux moments ! Et, à événement spécial, guest spécial ! À l’occasion de la Coupe du Monde de rugby qui se tiendra en France, nos couples favoris accueilleront l’un des plus grands rugbymen français : Sébastien Chabal !







Publicité





À ÉVÉNEMENT MONDIAL, GUEST SPÉCIAL !

Pour la première fois, M6 diffusera la dixième édition de la Coupe du Monde de Rugby qui se tiendra en France du 8 septembre au 28 octobre 2023. Un événement que ne manqueront pas nos couples favoris qui accueilleront pour l’occasion l’un des plus grands rugbymen français : Sébastien Chabal ! Sans oublier les folles soirées à thème et les semaines spéciales – la SaintValentin, Noël, Halloween, la fête de la musique, la semaine de l’écologie ou encore les traditionnelles fêtes familiales – qui pimenteront la saison. Avec des guests et de nombreuses surprises, ils n’ont pas fini de vous faire rire !

JOSÉ ET LILIANE : AVÉ JOSÉ !

“José, J’ose encore” a convaincu la ville avec 98% des voix, écrasant ainsi sa principale rivale, Brigitte. Ce score laisse tout le monde pantois sauf Monsieur Leverrier, l’enquêteur chargé d’examiner ces résultats. De son côté, Liliane poursuit la préparation de sa nouvelle comédie musicale sur César et Cléopâtre. Prête à tout pour y faire participer Julien Doré, elle ira loin… trop loin ! Quant à leur fils Manu, il cherche de nouveau l’amour. José et Liliane verront alors défiler une multitude de conquêtes sans lendemain jusqu’à ce que Mireille, une ancienne amie de lycée de Liliane, fasse irruption…



Publicité





RAYMOND :LES AMIS, VAUT MIEUX LES AVOIR EN PHOTO…

Avoir un bon copain, c’est ce qu’il y a de meilleur au monde… sauf pour Raymond ! Jacky (Patrick Préjean), un ancien acolyte de la gendarmerie, vient de se faire larguer par sa femme et s’installe juste au-dessus de chez lui… et parfois un peu trop dans son canapé ! Dans le quartier, la réputation de Raymond est telle qu’il va désormais voir un admirateur taper à sa porte. Claude (Gérard Loussine), voisin du quartier, n’a jamais réussi à se faire respecter et il faut que ça change ! Touché, Raymond va le prendre sous son aile et entamer un coaching plutôt original. Et grâce aux interventions de sa nièce Béa (Nadia Roz), de Mme Mathieu, la gardienne (Charline Paul) et de René (Gérard Chaillou), Raymond n’est pas près de s’ennuyer !

EMMA ET FABIEN : IRONIE QUAND TU NOUS TIENS…

Tandis qu’Emma galère à gérer l’effondrement du toit de Bricoflex et découvre, de fait, les joies du télétravail, du chômage technique et de la gestion d’équipes en temps de crise, Fabien patauge dans sa nouvelle carrière de “Patron de presse” de sa gazette “L’écho du canton”… Heureusement qu’ils ont Chloé pour alléger leur quotidien… Ah ben non, elle est complètement à la ramasse à l’école, dommage ! Entre le remariage de Colette, la mère de Fabien, leurs nouvelles habitudes écologiques et la popularité grandissante du voisin nantais – qu’ils détestent – le couple va avoir une rentrée bien chargée.

CAMILLE ET PHILIPPE : ZEN, SOYONS ZEN…

Du yoga, aux cours de self-défense en passant par l’acuponcture, Camille poursuit sa quête de plénitude spirituelle et élargit ses compétences à de nouvelles pratiques qu’elle mettra naturellement en application sur… Philippe ! À défaut de la présidence du Country Club, ce dernier remportera celle de son conseil syndical. Mais hors de question d’en rester là ! C’est à l’aide de son groupuscule de sympathisants, “les Philippistes”, qu’il compte bien prendre la place de Thibault de Genouville à la tête du Country Club. Mais avec Mme Brugnon, leur femme de ménage tyrannique, leur nouvel aquarium démesurément cher et ce bruit sourd et obsédant dont il ne trouve pas l’origine, notre couple est encore loin d’avoir une vie paisible.

LÉO ET LESLIE : LE CHANGEMENT, C’EST PAS POUR MAINTENANT…

Professionnellement, Léo et Leslie rentrent doucement dans une routine éreintante. À l’hôpital, Leslie fait le tour des services et enchaine les gardes. Dans son agence de com’, Léo tente de se faire respecter par son patron, mais ressemble plutôt à l’homme à tout-faire… Ce ne sont ni la nouvelle vie de Stéphanie, la mère de Leslie, ni les soirées jeux entre amis qui dégénèrent, ni les tentatives de dressage de Barny qui vont leur permettre de souffler un peu…

JALIL ET LOUISE : UN ÉCHEC ET ÇA REPART?

Pour la première fois de sa vie Louise est confrontée à l’échec : son restaurant a ouvert mais ne marche pas. Elle vit très mal cette situation. Jalil s’inscrit dans la chorale des pompiers et il compte aller très loin, très haut… Le couple est confronté aux problèmes inhérents à leur âge : leurs amis se marient (presque un mariage par semaine !), deviennent propriétaires et ont des enfants. Et eux ? Non, toujours rien de ce côté-là… Ils peuvent cependant bénéficier du soutien de leurs fratries : Bilal, Lilya et leurs envahissants parents répondent toujours présents pour mettre de l’ambiance dans l’appartement, ce qui n’est pas toujours de leur goût…

CHRISTINE ET GILBERT : LES OPPOSÉS S’ATTIRENT…

Pour Christine et Gilbert débute une nouvelle vie. Cette rencontre sera la bonne, c’est sûr ! Enfin, si elle s’habitue à la country… et s’il supporte son hypocondrie… si elle oublie ses préjugés bourgeois… s’il sort des clichés du routier… Si elle assume sa calvitie… S’il digère sa fantaisie… Bon, bref, c’est pas gagné !