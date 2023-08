Un si grand soleil du 14 août : Virgile passe un cap (résumé et vidéo épisode 1216 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 14 août, spoiler résumé de l’épisode 1216 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes pressé d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 14 août 2023.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Margot et Akim ont passé la nuit ensemble. Ils sont gênés, Akim fie au boulot et Margot va se préparer, elle dit à Akim de claquer a porte en partant. Margot culpabilise… Elle prend une douche et change les draps. Ludo l’appelle, elle tarde à décrocher. Il lui dit qu’elle lui a trop manqué cette nuit, il a hâte de la voir ce soir… Margot est distante.







Virgile prend soin d’Alix, il lui dit que leur relation a évolué… Il lui dit qu’il n’a personne d’autre qu’elle, Alix remarque sur le ton de la rigolade qu’ils deviennent un couple. Il lui dit qu’il n’est pas contre le mariage, Alix croit qu’il blague et prend la fuite.



Tom rend le carton de polos à son poste, il n’a rien vendu et lui dit qu’il arrête. Il lui dit que sa mère va arrêter de jouer et qu’il a un job. Le mec lui dit qu’elle replongera et qu’il reviendra ! Tom s’en va. Pendant ce temps là, Virgile vient voir Nathalie. Il lui a trouvé une place pour une cure de 15 jours dans un centre de désintoxication aux jeux. C’est dans une semaine à Toulouse, elle doit confirmer vite. Et tout est pris en charge ! Nathalie ne se voit pas laisser Tom. Virgile pense qu’Emma peut s’en occuper. Nathalie ne veut rien demander à Emma mais Virgile lui propose de prendre Tom sur son bateau. Elle est touchée et ne sait pas comment le remercier.

Elise et Yann annoncent à Becker que Ronan a avoué, il est transféré au palais de justice. L’affaire est bouchée, Becker les félicitent pour l’idée de la confrontation. Cécile demande à ce que Ronan soit placé en détention provisoire.

Alix parle à Claudine de la blague de Virgile sur le mariage… Et Virgile en parle à Victor, qui pense que Virgile est amoureux d’Alix. Virgile lui conseille de lui déclarer ses sentiments. Virgile donne rendez-vous à Alix… Elle arrive, inquiète. Virgile lui annonce qu’il est amoureux d’elle et qu’il veut partager sa vie avec elle ! Il la demande en mariage ! Alix n’y croit pas et pense qu’il est malade ! Virgile lui assure qu’il va bien et qu’il l’aime. Il veut l’épouser, Alix dit oui !

Florent annonce à Louis et Kira que l’incendiaire a avoué. Il s’agit de Ronan, Louis est sous le choc.

Nathalie parle à Tom de sa cure et lui dit qu’il doit aller vivre chez Virgile. Tom n’en a pas envie mais elle veut partir l’esprit tranquille. Il accepte. Tom retrouve ensuite Virgile et Alix sur le bateau, qui lui annoncent qu’ils vont se marier ! Tom les félicite et remercie Virgile pour tout ce qu’il a fait pour sa mère.

Margot est avec Cécile, qui lui demande pourquoi elle fait cette tête. Margot lui avoue qu’elle a trompé Ludo. Elle s’en veut, elle n’a jamais fait ça. Elle lui explique qu’elle se prend tout le temps la tête avec Ludo mais elle s’est rapprochée d’Akim. Elle lui dit qu’elle aime Ludo… Cécile lui conseille de ne rien lui dire et de mettre les choses au clair avec Akim. Pendant ce temps là, Margot s’excuse auprès d’Akim. Elle l’aime et veut repartir de zéro. Akim ne sait pas trop, il a besoin de réfléchir.

