Un si grand soleil du 17 août : Ludo doute d’Akim (résumé et vidéo épisode 1219 en avance)

Un si grand soleil du 17 août, spoiler résumé de l’épisode 1219 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans le prochain épisode inédit de votre feuilleton « Un si grand soleil » ? Si vous êtes pressé d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 17 août 2023.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Ludo dit à Noémie qu’il pense que ça va s’arranger avec Akim. Elle pense que c’est plus grave que ça, elle n’y croit plus. Elle lui dit qu’Akim lui a annoncé qu’il ne l’aimait plus. Ludo ne comprend pas, Noémie non plus… Au commissariat, Akim parle à Elise de sa rupture avec Noémie. Il aimerait une histoire sérieuse avec Margot mais elle ne répond pas à ses appels. Elise pense qu’il a pris la bonne décision.







Sabine est au téléphone avec Johanna, elle lui annonce qu’ils recherchent une maison à acheter. Elle est heureuse. Dimitri annonce la même chose à Léonore au tennis, elle ne comprend pas puisqu’il n’a pas d’argent… Dimitri lui dit qu’il va se débrouiller. Léonore ne semble pas convaincue mais Dimitri veut lui montrer qu’il est prêt à s’engager.



Hugo et Yann annoncent à Becker que l’homme a été tué avant l’incendie. Elise les rejoint, Hugo explique qu’il ne connait pas la cause de sa mort. Mais une mort naturelle est peu probable. De son côté, Ronan assure qu’il ignorait la présence de l’homme dans l’incendie. Ils le soupçonnent de mentir, il l’aurait tué parce qu’il l’avait surpris.

A la ferme, Elise interroge Noémie sur Ronan. Elle ne l’imagine pas être violent et tuer quelqu’un. Elise finit en disant à Noémie qu’elle est désolée pour Akim et elle… Pendant ce temps là, Yann interroge à nouveau Ronan. Il assure encore une fois qu’il n’avait jamais vu l’homme retrouvé mort dans l’incendie. Il a mis le feu mais n’a vu personne.

Sabine et Dimitri ont visité une maison, Sabine est emballée mais Dimitri remarque le prix et la taille trop grande pour deux. Ils retrouvent ensuite Janet et Clément pour dîner. Ils leur annoncent qu’ils ont visité des maisons dans l’espoir d’acheter. Clément va préparer l’apéro, Dimitri le suit… Clément lui rappelle qu’il était malhonnête avec sa fille il y a quelques mois. Dimitri lui assure qu’il est sérieux, il en a très envie aussi. Clément est inquiet.

Thierry interroge Akim sur une drogue de synthèse qu’il a retrouvé. Il lui demande s’il peut se renseigner en se basant sur ses origines ethniques et sociales… Akim est choqué et l’envoie balader. Akim retrouve ensuite son frère. Il parle à Bilal de sa rupture avec Noémie, il lui confie être tombé amoureux de quelqu’un d’autre. Il lui dit avoir couché avec et que c’était incroyable ! Bilal lui propose de venir à la coloc, mais il n’en a pas envie… Bilal comprend que c’est Margot !

Sabine montre des photos de maisons à sa famille, Dimitri privilégie la maison moins cher avec des travaux. Mais tout le monde préfère la seconde comme Sabine… Dans la voiture pour rentrer, Sabine tourne en boucle. Dimitri propose de faire une offre à 20% de moins. Elle pense que ça ne passera pas mais elle accepte.

Ludo parle à Margot de la rupture d’Akim et Noémie. Ludo se demande si Akim n’a pas rencontré quelqu’un d’autre… Margot ne dit rien.

