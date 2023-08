« Une coupable trop idéale » : votre téléfilm ce 29 août sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Une coupable trop idéale » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 28 août 2023 – Ce lundi après-midi et pour bien démarrer la semaine, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend sur TF1. Aujourd’hui, il s’intitule « Jusqu’à ce que la mort vous sépare ».





A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







Publicité





« Une coupable trop idéale » : l’histoire

Kaylee, étudiante de droit, mène une vie d’étudiante parfaite. Elle vit dans la maison de sa sororité dont elle est la présidente et est amoureuse de Wally, étudiant en première année de droit. Mais les choses se compliquent quand elle découvre que le père de Wally, Roger Lancaster, s’est donné la mort quinze ans plus tôt à cause de sa propre mère qui l’avait accusé harcèlement sexuel. Lors d’une soirée organisée par son ami Chase, Wally est retrouvé mort dans le jacuzzi. L’autopsie prouve qu’il a été drogué.

Une coupable trop idéale, interprètes et personnages

Avec : Lucy Loken (Kaylee), Grace Patterson (Lori), Jessica Morris (Carolyn), Mason Mecartea (Chase)



Publicité





Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Mia, 17 ans pour toujours ».

« Mia, 17 ans pour toujours » : l’histoire et le casting

Mia Sheldon a tout pour plaire. Cette jeune Hawaïenne, belle et intelligente, vient d’être reçue dans une école d’art à Paris. Laura, sa mère, se réjouit que la jeune orpheline de père ait cette chance. Bailey, la meilleure amie de Mia, s’en réjouit aussi, même si elle regrette qu’elles soient séparées par le destin. Un soir, Mia ne rentre pas chez sa mère et elle est retrouvée assassinée quelques jours plus tard. Bailey, rejetée par son beau-père, s’installe chez Laura et lui révèle l’existence du petit ami caché de Mia et de camarades de lycée qui la harcelaient. Les soupçons de Laura se portent donc tour à tour sur ces différents individus, jusqu’à ce que le shérif lui ouvre les yeux sur l’identité du suspect numéro un.

Avec : Cerina Vincent (Laura), Emily Skinner (Bailey), Alexis Jayde Burnet (Mia)