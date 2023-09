« 13h15 le dimanche » du 17 septembre : au sommaire aujourd’hui

Publicité





« 13h15 le dimanche » du 17 septembre 2023 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro de « 13h15 le dimanche » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce dimanche dans ce numéro qui fait partie de la collection « Le feuilleton des français ».





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





« 13h15 le dimanche » du 17 septembre 2023 : le programme

Depuis maintenant onze saisons, « Le feuilleton des Français » de « 13h15 le dimanche » part à la rencontre des citoyens et raconte leur quotidien, les bons et les mauvais moments qu’ils comportent, livrant des témoignages marquants.

Pour ce nouveau numéro de rentrée, les équipes de « 13h15 » ont décidé de s’intéresser à l’impact de l’actualité chez nos héros du quotidien. Sapeurs-pompiers, sportifs, urgentistes, commerçants… tous sont impactés, mais comment s’adaptent-ils ?



Publicité





🔵 Une rentrée bien chargée pour nos héros du quotidien

Les changements climatiques s’invitent dans la vie de Marie-Charlotte, sapeur-pompier volontaire, qui va s’entraîner à éteindre des feux grandeur nature dans un centre de formation dédié, dans les Bouches-du-Rhône.

Milena poursuit son rêve de qualification aux JO paralympiques de Paris, et justement, c’est à Rotterdam que nous allons l’accompagner pour les championnats d’Europe de para-badminton, épreuve qualificative pour sa course aux JO.

En Seine-Saint-Denis, les équipes de Mathias Wargon, au service des urgences de l’hôpital Delafontaine de Saint-Denis, commencent à s’organiser en prévision des Jeux olympiques de Paris 2024.

Mais pour l’instant, le pays vibre au rythme de l’ovalie. En pleine Coupe du monde de rugby, nos joueuses de l’AC Bobigny 93 continuent à vivre leur passion. Iness, Naël et Maïssa vont rentrer dans la cour des grandes et s’entraîner dans l’équipe des seniors.

Noëlla est la nouvelle de la rentrée ! Elle a décidé de rouvrir l’unique commerce de son village dans l’Oise, un bistrot, lieu central pour les habitants. Avec son mari, la trentenaire retape l’établissement où elle a grandi : elle y a célébré son baptême, joué au baby-foot et bu ses premiers sirops…

Un reportage de Marion Banchais et l’équipe de « 13h15 ».

Retrouvez aussi « 13h15 le dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV. « 13h15 », c’est un autre regard sur l’actualité. Des images, des émotions, une écriture sensible aux aventures humaines. Des histoires françaises, le feuilleton de la politique, les coulisses de la vie de tous les jours, les sagas familiales, les confidences des grands témoins.