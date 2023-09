Ici tout commence spoilers : les résumés jusqu’au 6 octobre 2023

Publicité





Ici tout commence spoilers et résumés en avance jusqu’au 6 octobre 2023 – Déjà curieux d’en savoir plus sur ce qui va se passer début octobre dans votre série de TF1 « Ici tout commence » ? Alors, c’est le moment puisque Stars-Actu.fr vous propose d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine du lundi 2 au vendredi 6 octobre 2023.





Et on peut déjà vous dire que Kelly est amoureuse d’un autre que Lionel ! Elle ne sait plus où elle en est et son secret est finalement révélé à tout le monde…







Ethan peine à trouver sa place entre Maya et Léonard. Et Pénélope est amoureuse ! De son côté, Malik découvre enfin la vérité et il obtient les réponses aux questions qu’ils se posaient.

Au Double A, c’est reparti pour une co-direction et ça ne se passe pas bien…

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 2 au 6 octobre 2023

Lundi 2 octobre (épisode 764) : Entre passion et raison, le cœur de Kelly balance. En cours avec Clotilde, Léonard et Maya prennent une décision risquée. Carla fait face à une rumeur embarrassante.

Mardi 3 octobre (épisode 765) : Courtisée de toute part, Kelly perd pied. Entre Léonard et Maya, Ethan se sent un peu à l’étroit. Carla risque gros pour se venger.

Mercredi 4 octobre (épisode 766) : Lionel passe en mode reconquête. Salomé se lance dans un challenge culinaire risqué. Deva somme David de se mettre au travail.

Jeudi 5 octobre (épisode 767) : Le secret de Kelly est révélé au grand jour ! Au Double A, la codirection tourne au vinaigre. Entre amour et études, Pénélope doit faire un choix.

Vendredi 6 octobre (épisode 768) : Malik a enfin les réponses à ses questions… La nouvelle coloc de Billie sème la zizanie. Enzo roule Clotilde dans la farine.



Ici tout commence spoilers : les résumés précédents

