Publicité





« 20h30 le samedi » du 9 septembre 2023 : le sommaire de l’émission de Laurent Delahousse – C’est un numéro inédit de la spéciale été de « 20h30 le samedi » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Aujourd’hui, ce numéro s’intitule « Drôles de hasards ».





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





« 20h30 le samedi » du 9 septembre 2023 : les reportages

Ce nouveau numéro de « 20h30 le samedi » fait sa rentrée avec la croisade puritaine à l’origine des flocons de maïs, ou corn flakes, et la véritable histoire de la chanson Les Lacs du Connemara.

🔵 Le jour où > Le docteur Kellogg invente les corn flakes… pour sauver ses compatriotes du déclin moral

Les pétales de maïs sont un incontournable du petit-déjeuner pour des millions de personnes, en France et tout autour du monde, et pourtant, leur recette doit tout au hasard. A la fin du XIXe siècle aux Etats-Unis, un certain John Harvey Kellogg, médecin nutritionniste au sanatorium de Battle Creek, dans le Michigan, veut améliorer la santé de ses compatriotes. Très religieux, le docteur est convaincu que l’Amérique est en proie à un déclin moral. Partisan de l’abstinence sexuelle et du végétarisme, il souhaite mettre au point une alimentation insipide… afin de délivrer les Américains de leurs pulsions ! Et c’est par erreur, en ratant une recette de pain diététique, qu’il invente les corn flakes.



Publicité





🔵 Actu > La véritable histoire des « Lacs du Connemara »

Ses quelques notes ont créé une des polémiques de l’été sur les réseaux sociaux. Symbole des soirées festives, Les Lacs du Connemara, chanson de Michel Sardou sortie en 1981, a fait couler beaucoup d’encre. Mais saviez-vous que ce tube doit tout au hasard ? Michel Sardou n’a jamais mis les pieds en Irlande, et c’est par accident ou presque qu’il a écrit ce titre. Battement d’ailes de papillon, plus de quarante ans plus tard, le Connemara est devenu une destination touristique, avec 150 000 visiteurs français par an.

Retrouvez aussi « 20h30 le samedi » en replay et en streaming vidéo sur France.TV