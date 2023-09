Demain nous appartient spoilers : Vanessa de retour pour une raison, Marianne opérée, une rupture, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 11 au 15 septembre 2023)

Publicité





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 11 au 15 septembre 2023 – En ce samedi, le week-end commence et on vous propose de découvrir ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». En effet, comme tous les samedis, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par le retour de Vanessa, la tueuse en série. Et elle n’est pas revenue à Sète sans raison !







Publicité





En effet, Vanessa recherche Georges et est bien décidée à se venger de lui. Mais Georges n’est pas la seule cible de Vanessa, qui se procure une arme et veut tuer… Mona !

Au commissariat, c’est la panique avec le retour de Vanessa. Et Aurore se demande si Georges est fiable et vraiment de leur côté.

De son côté, Myriam quitte Sète non sans avoir brisé le couple de Nordine et Manon. C’est deux là ne se parlent plus et sont au bord de la rupture !

Quant à François, il confie un secret à Soizic sans en parler à Charlie… Et Marianne est opérée d’urgence ! Aurore retrouve la coupable de la catastrophe du lycée ! L’explosion est due à une fuite de gaz et c’est quelqu’un qu’elle connait bien qui est responsable…

Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 11 au 15 septembre 2023

Lundi 11 septembre (épisode 1510) : A l’hôpital, l’état des victimes inquiète leurs proches. Soraya joue à un jeu dangereux. Lizzie doit faire face à sa nouvelle célébrité.

Mardi 12 septembre (épisode 1511) : Le retour d’un tueur en série fait trembler le commissariat de Sète. Myriam joue double-jeu pour s’assurer les faveurs de Nordine. Bruno veut mener la vie de bohème.

Mercredi 13 septembre (épisode 1512) : Bénédicte découvre qu’elle a mis des vies en danger. Sylvain doit redoubler d’efforts pour faire plaisir à Christelle. Aurore pousse Manon à ouvrir son cœur.

Jeudi 14 septembre (épisode 1513) : François confie un lourd secret à Soizic, mais il préfère le cacher à Charlie. Dorian s’embourbe dans ses mensonges. Aaron offre un cadeau inattendu à Lisa, coincée.

Vendredi 15 septembre (épisode 1514) : A l’hôpital, Marianne est au bloc et la famille Delcourt retient son souffle. Soizic a un nouveau coup de cœur, Noor reste fidèle au sien. Aaron confronte Lisa à ses mensonges.



Publicité





A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoiler : découvrez la responsable de l’accident du lycée (vidéo épisode du 13 septembre)

VIDÉO Demain nous appartient spoilers, la bande-annonce du 11 au 15 septembre 2023

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…