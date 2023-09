66 minutes du 24 septembre : sommaire et reportages ce dimanche (vidéos)

Publicité





66 minutes du 24 septembre 2023, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous dès 17h20 sur M6 pour vos magazines « 66 minutes » et « 66 minutes Grand Format ». On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





A suivre dès 17h20 sur la chaîne, puis en replay et en streaming gratuit sur 6Play







66 minutes du 24 septembre 2023, sommaire et extraits vidéos

A 17h20 dans 66 minutes :

🔵 Entretien avec Francis Pousse

Carburant: « Déjà qu’on ne peut pas faire de vente à prix coûtant, alors encore moins à perte ». Entretien de Kareen Guiok Thuram avec Francis Pousse, Président de la branche distributeurs carburants et énergies nouvelles.



▶Carburant: "Déjà qu'on ne peut pas faire de vente à prix coûtant, alors encore moins à perte"

Ne manquez pas à partir de 17h20 @66Minutes sur@M6 📷L'entretien de @Kareenkg avec Francis Pousse, Président de la branche distributeurs carburants et énergies nouvelles @mobiliansfr pic.twitter.com/AJYrzRHHcE — 66Minutes (@66Minutes) September 24, 2023

🔵 Chats et chiens, stars d’un week-end

Le salon de Zoomania s’est tenu à Toulouse le week-end dernier ! Plus d’un millier d’animaux domestiques étaient sur place, pour le plus grand plaisir des visiteurs!

A 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔵 En immersion dans la ville rose

Les halles de la cartoucherie ont ouvert leurs portes à Toulouse ! 8000m2 de street-food, d’activités sportives et de loisirs qui ont attiré près de 100.000 curieux pour l’ouverture.

▶ Les halles de la cartoucherie ont ouvert leurs portes à Toulouse ! 8000m2 de street-food, d’activités sportives et de loisirs qui ont attiré près de 100.000 curieux pour l’ouverture.

📷A partir de 18h40 sur @M6, le Grand Format de @66Minutes en immersion dans la ville rose. pic.twitter.com/q9ik4W5Pm4 — 66Minutes (@66Minutes) September 24, 2023

Reportages, portraits, enquêtes, « 66 Minutes : grand format » explore l’actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l’actualité internationale.