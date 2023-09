Ici tout commence spoilers : retour, embrouilles, les résumés jusqu’au 13 octobre 2023

Publicité





Ici tout commence spoilers et résumés en avance jusqu’au 13 octobre 2023 – Si vous êtes impatient de découvrir ce qui vous attend dans les prochaines semaines dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence », c’est le moment. Stars-Actu.fr vous propose d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine du lundi 9 au vendredi 13 octobre 2023.





Et on peut déjà vous dire que Lisandro est déjà de retour après sa mise à pied alors qu’au Double A, Anaïs et Salomé co-dirigent.







Et on peut dire que les cheffes ne vont pas forcément bien s’entendre et ça va remettre en cause leur amitié !

De son côté, Kelly est perdue alors que les pré-sélections pour la Coup de France de cuisine commencent. Pénélope prendre de bonnes résolutions et, coachée par Enzo, Clotilde se retrouve à faire le buzz sur les réseaux sociaux.

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 9 au 13 octobre 2023

Lundi 9 octobre (épisode 769) : A L’institut, un team building vire au carnage. Pour exceller en cours, Pénélope prend de grandes résolutions. Un usurpateur vient semer la zizanie entre Rose et Clotilde.

Mardi 10 octobre (épisode 770) : Kelly ne sait plus sur quel pied danser. Piégée, Carla devient l’arroseur arrosée. Au Double A, Salomé profite d’une catastrophe pour s’imposer.

Mercredi 11 octobre (épisode 771) : Les présélections de la Coupe de France sont lancées ! La direction du Double A menace une amitié. Enzo pousse Clotilde à sortir des sentiers battus.

Jeudi 12 octobre (épisode 772) : Pour Ambre et Lionel, l’heure des révélations a sonné. La réintégration de Lisandro révèle des manigances à L’institut. Clotilde fait le buzz sur les réseaux sociaux.

Vendredi 13 octobre (épisode 773) : Une opportunité redistribue les cartes du destin d’Ambre. A l’internat, révisions et couple ne font pas bon ménage. Le stratagème de Lisandro est mis à rude épreuve.



