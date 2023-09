« 9-1-1 Lone Star » du 23 septembre 2023 : la saison 3 ce soir sur M6

Publicité





« 9-1-1 Lone Star » du 23 septembre 2023 – Les équipes d’urgence « 9-1-1 Lone Star » sont de retour ce soir sur M6 pour le lancement de la saison 3 inédite. Au programme ce samedi, pas moins de quatre épisodes à la suite !





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne, en replay sur 6PLAY et/ou depuis le service de rattrapage vidéo de votre box télé.







« 9-1-1 Lone Star » du 23 septembre 2023 : les épisodes ce soir sur M6

Saison 3 – épisode 1 : Jour de neige

Alors qu’une tempête de neige s’abat sur Austin, Owen doit faire face aux conséquences de la fermeture de la 126. Tommy, T.K et Nancy s’adaptent à leur nouvel emploi dans une entreprise d’ambulances privées. Carlos porte secours à deux vétérans et les emmène dans un refuge dont le toit cède sous le poids de la neige… Judd et Grace se préparent à la naissance de leur enfant.

Saison 3 – épisode 2 : Sauvetages à haut risque

La vague de froid polaire continue de semer le chaos à Austin, Tommy, T.K. et Gillian portent secours à un jeune garçon tombé dans un étang gelé. Judd et Mateo travaillent sans relâche pour sortir Paul des décombres, et Owen doit employer les grands moyens pour sauver un homme poignardé et laissé pour mort dans les collines enneigées.



Saison 3 – épisode 3 : Plus fort que le blizzard

Dans une ville toujours paralysée par une tempête de neige, Owen tente de sauver un groupe de migrants dans une situation critique. T.K se trouve à l’hôpital, inconscient, entre la vie et la mort tandis que Grace s’apprête à donner naissance à son bébé.

Saison 3 – épisode 4 : Le premier cri

Grace va accoucher mais se retrouve coincée au milieu de la tempête de neige. Judd, Owen et Tommy doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour la retrouver à temps.

Bande-annonce de cette première soirée

Voici la bande-annonce de cette dernière soirée…

"Pompiers de la 126ème, on y va !" 👨‍🚒

Les capitaines Owen Strand et Tommy Vega tentent de sauver la ville et cherchent un moyen de ressusciter la station 126 ! La nouvelle saison de #911LoneStar, demain à 21:10, sur M6 📺 pic.twitter.com/j5SyghV3z7 — M6 (@M6) September 22, 2023