« Bac Nord » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur France 2 (3 septembre)

« Bac Nord », c'est le film inédit qui vous attend ce dimanche soir sur France 2. Un film de Cédric Jimenez, avec Gilles Lellouche, François Civil, Karim Leklou, Adèle Exarchopuolos et Kenza Fortas.





A découvrir dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo sur France.TV







« Bac Nord » : l’histoire

2012. Les quartiers Nord de Marseille détiennent un triste record : la zone au taux de criminalité le plus élevé de France. Poussée par sa hiérarchie, la BAC Nord, brigade de terrain, cherche sans cesse à améliorer ses résultats. Dans un secteur à haut risque, les flics adaptent leurs méthodes, franchissant parfois la ligne jaune. Jusqu’au jour où le système judiciaire se retourne contre eux…



« Bac Nord » : bande-annonce

Et comme souvent on termine avec les images et la bande-annonce officielle de votre film.

Pour en voir plus, rendez-vous ce soir dès 21h10 sur France 2.