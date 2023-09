« Intouchables » : histoire et interprètes du film de ce soir sur TF1 (3 septembre 2023)

Publicité





« Intouchables » : histoire et interprètes du film de ce soir sur TF1. En ce dimanche soir, c’est une rediffusion du film d’Olivier Nakache et Eric Toledano « Intouchables » qui vous attend sur TF1. Dans les rôles principaux de ce film culte, François Cluzet et Omar Sy.





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo sur MYTF1 et sa fonction direct.







« Intouchables » : l’histoire

Tout les oppose et il était peu probable qu’ils se rencontrent un jour. Et pourtant. Philippe, un riche aristocrate devenu tétraplégique après un accident de parapente va engager Driss – un jeune Sénégalais tout droit sorti de prison – comme auxiliaire de vie à domicile. Pourquoi lui ? Tout simplement parce qu’il ne regarde pas Philippe avec le même regard de pitié que les autres candidats. Leurs deux univers vont alors devoir cohabiter, et contre toute attente, de leurs différences va naître une amitié à la fois drôle, forte et émouvante. Leur complicité les rendra même… intouchables.

Intouchables : interprètes, casting

Avec : François Cluzet (Philippe), Omar Sy (Driss), Anne Le Ny (Yvonne), Audrey Fleurot (Magalie)



Bande-annonce Intouchables

Si vous n’avez pas vu ce film, en voici la bande-annonce de votre film…