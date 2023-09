C à vous du 8 septembre 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 8 septembre 2023, invités et sommaire – Ce vendredi soir et pour bien finir cette semaine de rentrée, Anne-Elisabeth Lemoine, vous donne rendez-vous sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C à vous du 8 septembre 2023 : le sommaire

🔵 📌 L’historien Benjamin Stora raconte son exil, de l’Algérie en guerre à la France de Mai 68. Il présente son livre “L’arrivée. De Constantine à Paris, 1962-1972” paru aux Editions Tallandier

🔵 📌 Cinémas, hôpitaux… les punaises de lit s’invitent dans les lieux publics

Nicolas Roux de Bézieux, auteur du livre “Punaises de lit. Le manuel pour s’en débarrasser définitivement !” aux éditions Larousse

🔵 🎵 Dans le live : Calogero présente son nouvel album “A.M.O.U.R”

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Ingrid, fondatrice de ChapChap food

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Thomas Lilti et François Cluzet pour le film “Un métier sérieux”

