Coupe du Monde de rugby : Argentine / Angleterre en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Coupe du Monde de rugby 2023 suivre Argentine / Angleterre en direct, live et streaming. Avant la grande finale de demain, place ce vendredi soir à la petite finale pour la 3ème place de la Coupe du Monde de rugby 2023. L’Angleterre affronte l’Argentine au Stade de France, à Saint-Denis.





Une rencontre à suivre en direct sur TF1 à partir de 20h50 ce vendredi 27 octobre 2023. Coup d’envoi à 21h.







L’Angleterre a perdu sur le fil samedi dernier face à l’Afrique du Sud, à seulement 1 petit point d’écart et après avoir mené au score quasiment tout le match. Ce soir, les anglais sont bien décidés à arracher la médaille de bronze face à l’Argentine, qui n’a pas fait le poids en demi-finale face à la Nouvelle-Zélande.

Argentine / Angleterre, composition des équipes

Le XV de départ de l’Argentine : 1. T. GALLO 2. J. MONTOYA 3. F. GOMEZ KODELA 4. G. PETTI 5. P. RUBIOLO 6. J. GONZALEZ SAMSO 7. M. KREMER 8. F. ISA 9. T. CUBELLI 10. S. CARRERAS 11. M. CARRERAS 12. J. DE LA FUENTE 13. L. CINTI LUNA 14. E. BOFFELLI 15. J. MALLÍA

16. A. CREEVY 17. J. SCLAVI 18. E. BELLO 19. M. ALEMANNO 20. R. BRUNI 21. L. BAZÁN VÉLEZ 22. N. SÁNCHEZ 23. M. MORONI



Le XV de départ de l’Angleterre : 1. E. GENGE 2. T. DAN 3. W. STUART 4. M. ITOJE 5. O. CHESSUM 6. T. CURRY 7. S. UNDERHILL 8. B. EARL 9. B. YOUNGS 10. O. FARRELL 11. H. ARUNDELL 12. M. TUILAGI 13. J. MARCHANT 14. F. STEWARD 15. M. SMITH

16. J. GEORGE 17. B. RODD 18. D. COLE 19. D. RIBBANS 20. L. LUDLAM 21. D. CARE 22. G. FORD 23. O. LAWRENCE

Argentine / Angleterre en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur TF1 dès 20h40. Streaming et live sur myTF1.

Pour le score en temps réel, rendez-vous sur le site officiel de la Coupe du Monde de Rugby.

Argentine / Angleterre, un match de rugby évènement à suivre à 21h sur TF1.