Coupe du Monde de rugby : suivre Ecosse / Tonga en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Coupe du Monde de rugby 2023 Ecosse / Tonga en direct, live et streaming. La Coupe du Monde de rugby 2023 se poursuit ce dimanche. Cet après-midi, l’Ecosse affronte le Tonga à l’Allianz Riviera à Nice.





Une rencontre à suivre en direct sur France 2 à partir de 17h30 ce dimanche 24 septembre 2023. Coup d’envoi à 17h45.







Dans le Groupe B, l’Ecosse affronte les îles Tonga. Les deux équipes n’ont toujours pas le moindre point dans cette phase de poule, où ils se retrouvent dans le même groupe que l’Afrique du Sud et l’Irlande.

Ecosse / Tonga, composition des équipes

Le XV de départ de l’Ecosse : 1. R. SUTHERLAND 2. G. TURNER 3. Z. FAGERSON 4. R. GRAY 5. S. CUMMINGS 6. J. RITCHIE 7. R. DARGE 8. J. DEMPSEY 9. B. WHITE 10. F. RUSSELL 11. D. VAN DER MERWE 12. S. TUIPULOTU 13. C. HARRIS 14. K. STEYN 15. B. KINGHORN

16. E. ASHMAN 17. P. SCHOEMAN 18. W. NEL 19. S. SKINNER 20. M. FAGERSON 21. G. HORNE 22. H. JONES 23. D. GRAHAM



Le XV de départ du Tonga : 1. S. FISI’IHOI 2. P. NGAUAMO 3. B. TAMEIFUNA 4. L. FIFITA 5. S. LOUSI 6. T. HALAIFONUA 7. S. HAVILI 8. V. FIFITA 9. A. PULU 10. W. HAVILI 11. A. TAUMOEPEAU 12. P. AHKI 13. M. FEKITOA 14. S. KATA 15. C. PIUTAU

16. S. MOLI 17. T. KOLOAMATANGI 18. J. APIKOTOA 19. A. COLEMAN 20. S. PAEA 21. S. VAILANU 22. T. TAKULUA 23. P. PELLEGRINI

Suivre le match en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur France 2 dès 17h30. Streaming et live sur France.tv.

Pour le score en temps réel, rendez-vous sur le site officiel de la Coupe du Monde de Rugby.

Ecosse / Tonga, un match de rugby évènement à suivre à 17h45 sur France 2.