Coupe du Monde de rugby : suivre Fidji / Georgie en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Coupe du Monde de rugby 2023 suivre Fidji / Georgie en direct, live et streaming. Suite de la Coupe du Monde de rugby 2023 ce samedi 30 septembre 2023. Les Fidji affrontent la Georgie au stade de Bordeaux.





Une rencontre à suivre en direct sur M6 à partir de 17h25. Coup d’envoi à 17h45.







Dans le groupe C, les Fidji et la Georgie s’affrontent. Les fidjien sont 2èmes avec 6 points tandis que la Georgie est 4ème avec 2 points.

Fidji / Georgie, composition des équipes

Le XV de départ des Fidji : 1. Mawi 2. Matavesi 3. Tagi 4. Nasilasila 5. Cirikidaveta 6. Tagitagivalu 7. Botia 8. Mata 9. Kuruvoli 10. Tela 11. Radradra 12. Tuisova 13. Nayacalevu (cap) 14. Ravutaumada 15. Droasese

Remplaçants : 16. Ikanivere 17. Ravai 18. Tawake 19. Mayanavanua 20. Tuisue 21. Lomani 21. Botitu 23. Habosi



Le XV de départ de la Georgie : 1. Nariashvili 2. Zamtaradze 3. Gigashvili 4. Jaiani 5. Mikautadze 6. Gachechiladze 7. Saginadze 8. Jalagonia 9. Lobzhanidze 10. Matkava 11. Niniashvili 12. Kveseladze 13. Tapladze 14. Tabutsadze 15. Modebadze

Remplaçants : 16. Nioradze 17. Abuladze 18. Aptsiauri 19. Cheishvili 20. Ivanishvili 21. Aprasidze 22. Abzhandadze 23. Kakhoidze

Fidji / Georgie en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur M6 dès 17h35. Streaming et live sur 6play.

Pour le score en temps réel, rendez-vous sur le site officiel de la Coupe du Monde de Rugby.

Fidji / Georgie, un match de rugby évènement à suivre à 17h45 sur M6.