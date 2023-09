Demain nous appartient du 1er septembre : Simon complice du coupable, il s'agit de... (résumé + vidéo épisode 1505 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 1er septembre 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1505 de DNA – Manon est saine et sauve ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Et alors que Lefort a été arrêté, on va découvrir avec surprise l’identité du commanditaire !

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Demain nous appartient du 1er septembre 2023 – résumé de l’épisode 1505

Manon est en arrêt, elle doit se reposer à la maison. Elle est frustrée, elle voulait retourner travailler, mais Aurore et William s’y opposent ! Nordine a pris sa journée pour rester avec Manon.

Au commissariat, Simon est commis d’office pour défendre Lefort… Les flics s’étonnent de cet heureux hasard pour Lefort. Ils pensent que c’est le commanditaire qui a payé Simon Leclerc. Et effectivement, c’est bien le cas ! Simon retrouve sa cliente, la commanditaire de toute cette pollution. Et surprise, il s’agit de… Myriam Leclerc, la mère de Nordine !

De leur côté, Roxane, Sara et Bart organisent une petite fête au Spoon afin de fêter la sortie de la première dent d’Enora.

Alain quitte Sète et avant cela, il met François en garde contre Soizic. Il pense que Charlie devrait être sa priorité.

Demain nous appartient du 1er septembre 2023 – extrait vidéo de l’épisode



