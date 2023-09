« Le tueur du dernier étage » : votre téléfilm ce 1er septembre sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Le tueur du dernier étage » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 1er septembre 2023 – Ce vendredi après-midi et pour bien finir la semaine, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend sur TF1. Aujourd’hui, il s’intitule « Le tueur du dernier étage ».





A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Le tueur du dernier étage » : l’histoire

Suite au décès de son mari, Michelle et sa fille, Norah, emménagent dans un sublime appartement au dernier étage, pour un nouveau départ. Au début, tout semble bien se passer quand elles se lient d’amitié avec d’autres locataires mère-fille, Hélène et Channing. Mais c’est sans compter la présence du concierge, Lawrence, et d’un certain Josh, qui va faire de petits travaux chez elles et qui au final, fait fondre le cœur de Michelle. Entre jalousies, vandalismes et crêpages de chignons, leur nouvelle vie n’est peut-être pas si rose qu’elle n’y paraît. Resteront-elles dans cet appartement ?

Le tueur du dernier étage, interprètes et personnages

Avec : Shemeka Wright (Michelle Green), Kia Dorsey (Norah Green), Justin Berti (Josh), Katelin Chesna (Hélène Mathieson), Tori Griffith (Channing Mathieson)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Accusée de meurtre à 17 ans ».

« Accusée de meurtre à 17 ans » : l’histoire et le casting

Jeune fille, Suzanne gardait un garçon de 7 ans, Curtis, qui s’était beaucoup attaché à elle en l’absence de sa mère. Bien plus tard, Suzanne est devenue la rédactrice en chef de Style Harmony, un magazine féminin à succès. Sa chef lui impose un assistant, David Barinas. Ce dernier n’est autre que Curtis qui a entrepris de la retrouver et d’éliminer tout ce qui pourrait se mettre de nouveau en travers de sa relation avec elle. Il tue l’une des rédactrices qui avait commencé à fouiller dans son passé puis Robert, le mari de Suzanne, avant de séduire leur fille, Callista, qu’il finit par kidnapper.

Avec : Arianne Zucker (Suzanne Austin), Brando Eaton (David), George Stults (Robert Austin), Joanne Baron (Janet McAlper), Todd Cahoon (Le détective Westwood)