Demain nous appartient du 22 septembre : Georges braque Sara et s’évade ! (résumé + vidéo épisode 1519 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 22 septembre 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1519 de DNA – Georges va devenir fou et perdre totalement le contrôle ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, il va braquer Sara et s’évader pour rejoindre Vanessa !

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Publicité





Demain nous appartient du 22 septembre 2023 – résumé de l’épisode 1519

Au commissariat, ça tourne mal ! Georges s’empare d’une arme et braque Sara. Il exige qu’elle lui enlève les menottes. Il tire une balle et menace de lui faire du mal si elle lui donne pas les clés de sa voiture ! Georges s’évade et laisse ses collègues sous le choc. Il fonce retrouver Vanessa !

Pendant ce temps là, Vanessa retient toujours Simon. Elle lui laisse la dernière part de tarte et lui demande le code de son téléphone. Là, elle découvre la vidéo de ce que Georges a fait pour elle au commissariat…

De son côté, Damien est assailli par un fantôme du passé : sa mère débarque à Sète ! Et Amel et Lisa jouent les princesses.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoiler : Gabriel et Soraya pris en flag… (vidéo épisode du 26 septembre)

VIDÉO Demain nous appartient du 22 septembre 2023 – premières minutes de l’épisode



Publicité





Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.