Demain nous appartient du 25 septembre : Bart tire sur Vanessa (résumé + vidéo épisode 1520 en avance)

Demain nous appartient du 25 septembre 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1520 de DNA – Bart va déraper et tirer sur Vanessa ce soir dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». Georges essaie de convaincre Bart de renoncer et poser son arme… Mais il tire sur Vanessa et la touche à la jambe.

Demain nous appartient du 25 septembre 2023 – résumé de l’épisode 1520

Bart est décidé à venger Louise, il menace Vanessa de son arme et la tueuse en série fait pareil. Georges essaie de convaincre Bart de ne pas tirer et renoncer, Vanessa va se rendre ! Mais Bart est bouleversé, il rappelle que Vanessa a tué sa femme et les a privés du bonheur d’avoir un enfant… Vanessa tire. Bart riposte. Ils sont tous les deux touchés et s’écroulent au sol. Vanessa est inquiète pour sa grossesse et Georges la soutient…

Pendant ce temps là, coup de poker chez les Delcourt. Et Damien décide de protéger Violette, au détriment d’un membre de sa famille.

VIDÉO Demain nous appartient du 25 septembre 2023 – premières minutes de l’épisode



