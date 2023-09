Emmanuel Macron au 20h : plus de 10 millions de téléspectateurs (vidéo)

Publicité





Le Président de la République Emmanuel Macron a donné une interview hier soir dans les journaux télévisés de 20h de TF1 et France 2. Le président a répondu aux questions d’Anne-Claire Coudray et Laurent Delahousse devant plus de 10 millions de téléspectateurs.





Cette interview réalisée par Anne-Claire Coudray (TF1) et Laurent Delahousse (France 2) en direct de l’Elysée, a été suivie sur TF1 par 5,7 millions de tvsp avec 27.1 % de pdaa et sur France 2 par 4,8 millions de tvsp avec 22.9% de pda.

VIDÉO voir ou revoir l’interview d’Emmanuel Macron au 20h



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Source chiffres audiences : Médiamétrie