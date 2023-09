Demain nous appartient spoiler : Bart fait sa demande ! (vidéo épisode du 3 octobre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Bart et Adèle sont en couple depuis maintenant plusieurs mois dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Et dans quelques jours, Bart se sent prêt à passer à la vitesse supérieure… Il a une demande à faire à Adèle !

En effet, Adèle rejoint Bart au Spoon, elle a une bonne nouvelle et a trouvé un atelier.











Publicité





Mais Bart a mieux à lui proposer… Bart a visité un appartement dans lequel il s’est senti super bien. Il aimerait qu’ils y emménagent tous les deux ! Bart propose à Adèle de vivre ensemble et la jeune femme lui dit un grand oui ! Elle est très heureuse et se dit prête pour cette nouvelle étape dans leur couple.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoiler : Christelle cache-t-elle quelque chose ? (vidéo épisode du 2 octobre)

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1526 du 3 octobre 2023 : Bart fait une demande à Adèle

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur myTF1 en cliquant ici.



Publicité





Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay MYTF1.v