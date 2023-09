Demain nous appartient spoiler : Christelle cache-t-elle quelque chose ? (vidéo épisode du 2 octobre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Vince est mort et l’enquête bat son plein à Sète dans votre feuilleton « Demain nous appartient ». Et il se trouve que le professeur de yoga cachait bien son jeu…

En effet, Vince a eu des relations avec de nombreuses femmes, souvent prises dans ses clientes. Et il leur soutirait de l’argent !











Et parmi les clientes de Vince, il y avait… Christelle Moreno ! Charlie interroge celle qu’elle considère comme sa mère sur la nature de sa relation avec Vince. Christelle lui assure que c’était juste un très bon prof de yoga ! Mais Sylvain intervient et Christelle semble mal à l’aise… A-t-elle quelque chose à cacher ? A-t-elle trompé Sylvain avec Vince ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1525 du 2 octobre 2023 : Christelle a-t-elle trompé Sylvain ?

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur myTF1 en cliquant ici.



