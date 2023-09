Les Cinquante du 27 septembre : qui a obtenu le joker ? (résumé + replay épisode 18)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 18 du mercredi 27 septembre 2023 – C’est parti pour l’épisode 17 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs dans l’arène pour le jeu joker. L’enjeu est de taille : un joker pour se faire remplacer par un autre joueur sur un jeu où on est éliminé !





Le Lion explique aux joueurs comment ils vont devoir procéder pour trouver la combinaison qui permet d’ouvrir le coffre qui abrite le joker. Ils doivent compter les singes sur trois images diffusées à trois endroits différents au même moment !







Enzo est le premier à tenter, c’est raté ! Il y a de nombreuses erreurs, personne ne trouve… Et après de multiples passages, c’est finalement Nacca qui remporte le joker ! Ses alliés sont ravis et évidemment les autres moins.

Nouveau Coup de Folie, autour de Julien. Cette fois c’est réussi, la cagnotte monte de 500 euros ! Elle est à 12.000 euros.



Simon tourne autour de Cassandra mais elle se braque. Elle n’a pas envie de se projeter avec quelqu’un, sa rupture avec Giovanni est trop fraiche et elle l’a encore en tête.

La Lapin arrive, il choisit Edgar et Cindy. Ils doivent répondre à une énigme et les gains vont baisser s’ils mettent trop de temps ! Ils peuvent gagner 1.000 euros et ils ont 5 minutes pour résoudre l’énigme. Ils ont trois symboles face à eux et doivent trouver le 4ème… Compliqué ! Ils comprennent à la toute fin, c’est trop long et ils ne remportent rien.

Gary veut chanter pour Simon… Il a choisi « D’amour ou d’amitié » de Céline Dion. Nouveau Coup de Folie, autour de Tressia, c’est réussi ! La cagnotte est à 12.500 euros.

Une soirée Purple est organisée pour les joueurs devant le Château. Tout est violet et Vivian est aux petits soins pour Julie. Il essaie de l’embrasser mais Julie éclate de rire ! Vivian est très gêné… Et Gary est prêt à se mettre à chanter pour Simon !

