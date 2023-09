Demain nous appartient spoiler : Roxane choquée, Violette lui confie que... (vidéo épisode du 2 octobre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Roxane va être sous le choc d’une confidence de Violette dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, Violette va se confier à Roxane et on peut dire qu’elle n’était pas prête !

En effet, Roxane interroge Violette au sujet des garçons du lycée…











Et Violette finit par craquer et avouer à Roxane qu’un garçon lui plait et qu’ils s’entendent bien… Roxane n’en revient pas quand Violette lui dit qu’il s’agit de Jordan, le fils d’Audrey et beau fils de son frère Damien !

Violette assure à Roxane qu’il ne se passe rien mais elle le kiffe…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1525 du 2 octobre 2023 : Violette fat un aveu à Roxane

