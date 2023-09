Pierre Arditi hospitalisé d’urgence après un malaise sur scène

Publicité





Pierre Arditi a été victime d’un malaise mercredi soir alors qu’il était sur scène au théâtre et a du être hospitalisé d’urgence. Il était aux côtés de Muriel Robin sur la scène du théâtre Edouard VII, où ils jouent la pièce « Lapin » quand l’acteur s’est trouvé mal.





Pierre Arditi, 78 ans, a été transporté d’urgence à l’hôpital Lariboisière, dans le 10e arrondissement de Paris, selon BFM.







Muriel Robin a donné des nouvelles rassurantes ce jeudi alors que l’hypothèse d’un AVC a été écartée.

« Il est chez lui. Il a fait un malaise vagal avec hypoglycémie » a déclaré Muriel Robin à BFM TV.



« On a eu très peur, ajoute l’actrice, avec un malaise, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Le docteur lui a demandé de se reposer une semaine. Mercredi on sera sur scène tous les deux » a-t-elle ajouté.

Hier soir, une vingtaine de minutes après le début de la représentation, Pierre Arditi a commencé à bégayer et a fait signe de baisser le rideau. Il a très vite été pris en charge et le public a été évacué.

Les représentations de la pièce « Lapin » sont donc stoppées pour l’instant et ne reprendront que le 4 octobre. Les spectateurs ayant déjà acheté un billet pour les 28, 29, ou 30 septembre peuvent bénéficier d’un report.