Demain nous appartient spoiler : une rupture à Sète (vidéo épisode du 18 septembre)

Demain nous appartient spoiler – Les choses vont mal tourner entre Dorian et Camille dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, c’est la rupture !

Camille a découvert la liaison Dorian et Luna. Et on peut dire qu’elle est très remontée !











Camille se sent trahie, Dorian était au lit avec Luna au moment de l’explosion au lycée. Et il lui a menti plusieurs fois, les yeux dans les yeux. Dorian reconnait avoir merdé mais explique à Camille qu’entre eux ce n’était plus comme avant… Camille reproche à Dorian sa lâcheté. C’est terminé !

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1515 du 18 septembre 2023 : Camille et Dorian, c’est fini !

