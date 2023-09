« Mariée à un pervers narcissique » : votre téléfilm ce 14 septembre sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Mariée à un pervers narcissique » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 14 septembre 2023 – Ce jeudi après-midi et comme chaque jour sur TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Aujourd’hui, il s’intitule « Mariée à un pervers narcissique ».





A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Mariée à un pervers narcissique » : l’histoire

Tout sourit à Katherine Sloane. Mariée depuis bientôt un an à Richard, un psychiatre séduisant et attentionné, elle va prendre la direction administrative de la ville de Fairmont où elle a passé toute sa jeunesse avant de se présenter comme maire. Pourtant, le retour dans sa ville natale ne se passe pas comme prévu. Dès le premier jour de leur emménagement, Katherine reçoit l’appel d’une femme, Sue Taylor, qui prétend être enceinte de son mari. Le lendemain, Sue Taylor est retrouvée morte chez elle alors que justement Richard n’est pas rentré de la nuit et Katherine le soupçonne d’avoir aussi une relation avec leur voisine. Elle demande à son ex-petit ami, qui travaille au sein de la police, de suivre son mari…

Mariée à un pervers narcissique, interprètes et personnages

Avec : Brianna Cohen (Katherine), Alex Trumble (Richard), Grace McClanahan (Alex), Lauren McCullough (Vivienne)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Sous les coups de mon mari : L’affaire Lorena Bobbitt ».

« Sous les coups de mon mari : L’affaire Lorena Bobbitt » : l’histoire et le casting

Lorena, Vénézuélienne émigrée aux Etats-Unis, épouse John Bobbit alors qu’elle n’a que 19 ans. Très vite, son histoire d’amour se transforme en cauchemar quand John boit et la frappe violemment. Durant cinq ans, elle va subir des violences physiques, psychologiques et sexuelles entre les mains de son mari, jusqu’au jour où ne pouvant plus tolérer cette torture, elle décide d’y mettre un terme de façon radicale.

Avec : Niamh Wilson (Teri), Luke Humphrey (John Bobbitt), Dani Montalvo (Lorena Bobbitt), Richard Clarkin (Monsieur Howard)