Un si grand soleil spoilers : Julie face à la police, nouveau couple, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 25 au 29 septembre 2023)

Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 25 au 29 septembre 2023 – C’est le début du week-end, et si vous êtes déjà impatient d’en savoir plus sur ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série « Un si grand soleil », c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut vous dire que la police recherche toujours Virgile alors que la relation entre Julie et Sylvain va mal tourner… Julie va se retrouvée accusée de vol alors que Sylvain va prendre la fuite ! Julie est dans de sales draps et Alex la soutient, encore loin de connaitre la vérité sur sa compagne.

De leur côté, Enric et Léonor sautent le pas. Ils démarrent une belle histoire et Louis se réjouit pour sa mère.

Lundi 25 septembre 2023, épisode 1244 : Alors que Ludo a le cœur qui balance entre deux femmes, les policiers traquent un fugitif. Parviendront-ils à le retrouver ?

Mardi 26 septembre 2023, épisode 1245 : Grisés par l’ivresse, Julie et Sylvain pourraient bien prendre des risques un peu trop importants… Comment réagira Alex ?

Mercredi 27 septembre 2023, épisode 1246 : Julie pense s’être tirée d’embarras lorsqu’elle apprend une mauvaise nouvelle. De son côté Enric pourrait bien décider de se jeter à l’eau en amour…

Jeudi 28 septembre 2023, épisode 1247 : Carine est mise face à un défi de taille à L. Cosmétiques. Saura-t-elle le relever ? De son côté, Alex prend Yann en grippe.

Vendredi 29 septembre 2023, épisode 1248 : Alex est écarté du commissariat, car la situation s’envenime. De son côté, Louis va apprendre une bonne nouvelle sur sa mère. Marc partagera-t-il sa joie ?



VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce du 25 au 29 septembre 2023

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.