Ici tout commence du 13 septembre : Antoine vire Rose et la remplace par... (résumé + vidéo épisode 751 en avance)

Ici tout commence du 13 septembre, résumé et vidéo extrait épisode 751 – Antoine va finalement virer Rose du master ce soir dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». Il cherche quelqu’un pour la remplacer à la tête du master de l’institut et il a déjà sa petite idée…

Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Ici tout commence du 13 septembre 2023 – résumé de l’épisode 751

Anaïs est interrogée par une journaliste… A la base ils étaient censés parler de son poste de cheffe au Double A. Sauf que la journaliste décide de dévier sur sa « romance » avec Teyssier ! Anaïs sort de ses gonds, elle ne comprend pas qu’on puisse lui parler de ça alors que l’histoire est montée de toute pièce ! Clotilde, présente lors de l’interview, prend la défense d’Anaïs.

Pendant ce temps là, Antoine décide de remplacer Rose à la tête du master. Il propose le poste à… Olivia ! La proposition la tente bien mais elle préfère refuser. Elle craint que ça créé des tensions avec Rose.

De leur côté, Jasmine et Jim tentent une journée de trêve. Et Clotilde fait une découverte surprenante sur Rose.

Ici tout commence du 13 septembre 2023 – vidéo premières minutes



