Ici tout commence spoiler : Olivia ment à Clotilde pour... (vidéo épisode du 15 septembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Clotilde est bien décidée à découvrir le secret de Teyssier dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence ». Et dans quelques jours, Anaïs va recevoir un soutien inattendu pour protéger Emmanuel… C’est Olivia qui va mentir à Clotilde pour que Teyssier ne soit pas démasqué !











Publicité





Olivia explique à Clotilde, qui a découvert qu’Anaïs cuisine à la place d’Emmanuel, qu’elle prépare le concours des jeunes chefs. Teyssier l’entraine en secret et lui a donné pour défi de créer des pâtisseries à sa place ! Clotilde ne comprend pas bien mais file exiger que Teyssier arrête ça tout de suite.

Anaïs ne comprend pas pourquoi Olivia a raconté ça. Elle lui confie qu’elle est au courant pour la perte de goût et d’odorat de Teyssier. Et elle n’a pas envie que ça tourne en guerre de pouvoir avec Clotilde !

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : Anaïs démasque Leroy ! (vidéo épisode du 14 septembre)

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 753 du 15 septembre 2023, Olivia couvre Teyssier



Publicité





Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.v