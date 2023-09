Ici tout commence du 21 septembre : Clotilde coupable ? (résumé + vidéo épisode 757 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 21 septembre, résumé et vidéo extrait épisode 757 – C'est la guerre à l'institut ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». En effet, Teyssier a retrouvé le goût et l'odorat mais il est convaincu que c'est Clotilde qui a envoyé le fameux message…

Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Ici tout commence du 21 septembre 2023 – résumé de l’épisode 757

Alors qu’un message anonyme a dévoilé le secret de Teyssier à tout l’institut, tout le monde est persuadé que c’est Clotilde Armand qui est derrière. Elle appréhende de retourner devant les élèves et Joachim lui demande si c’est elle qui a envoyé le message. Elle lui assure que non et il la croit.

Au petit-déjeuner avec sa femme, Teyssier savoure d’avoir retrouvé le goût. Constance évoque le sujet Clotilde… Emmanuel est persuadé, lui aussi, que Clotilde est la coupable. Mais Constance n’y croit pas et la défend.

Au Double A, Ambre change d’avis sur Malik. Et à peine entré en master, Mehdi perd l’inspiration.

Ici tout commence du 21 septembre 2023 – vidéo premières minutes



