Ici tout commence spoiler : une grande annonce à l’institut (vidéo épisode du 25 septembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Un évènement va se dérouler à l’institut Auguste Armand dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, Antoine et le chef Landiras vont faire une grande annonce aux élèves et on peut dire que ça va les réjouir !

Les sélections de la région pour la Coupe de France de cuisine va se dérouler à l’institut.











Publicité





Tous les étudiants de l’Institut Auguste Armand sont réunis pour une grande annonce sur la Coupe de France de Cuisine ! Exceptionnellement, cette année, les organisateurs ont décidé d’élargir les participations aux étudiants d’écoles de cuisine. Les professeurs de l’institut ont décidé de se retirer pour leur céder la place ! Les participants seront en brigades de 3 : un chef, un second et un commis choisi parmi les élèves de 1ère année. Ils vont se retrouver face à des chefs de la région !

Tout le monde est emballé, Antoine attend les candidatures ! Bien sûr, le chef Landiras va superviser et il n’enverra pas une brigade qu’il ne pensera pas prête pour l’évènement.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : Rose menace Antoine ! (vidéo épisode du 25 septembre)



Publicité





Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 759 du 25 septembre 2023, un évènement à l’institut

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.v