Ici tout commence du 22 septembre : le coupable démasqué et… grosse surprise ! (résumé + vidéo épisode 758 en avance)

Ici tout commence du 22 septembre, résumé et vidéo extrait épisode 758 – C’est un gros rebondissement qui vous attend ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, si vous pensiez que Thibault était le coupable des malheurs de Teyssier, c’est raté ! Ce soir, l’identité de celui qui a fait le photomontage va vous surprendre…

Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Ici tout commence du 22 septembre 2023 – résumé de l’épisode 758

Le chef Leroy prépare une soupe au petit matin avant d’aller travailler et il trouve Thibault bien silencieux… Jim les rejoint et Marc part à l’institut. Quand Thibaut se retrouve seul avec son frère, c’est très tendu. Et pour cause, Thibault annonce à Jim qu’il a trouvé les photomontages de Teyssier et Anaïs dans son ordinateur ! Ce n’est donc pas Thibault le coupable mais Jim !

Pendant ce temps là, Kelly fait son grand retour à l’institut et retrouve Ambre. Mais elle n’apprécie pas le comportement égocentrique de Lionel… Quant à Malik, il en est sûr : cette fois-ci, il tient Ophélie ! Et au sein du Master, le cours d’Olivia fait sensation.

Ici tout commence du 22 septembre 2023 – vidéo premières minutes



Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de myTF1