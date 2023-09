Léo Mattéï : le tournage de la saison 11 commence, découvrez le casting

Publicité





C’est cette semaine que le tournage de la saison 11 de la série « Léo Mattéï » a débuté, à Marseille. Jean-Luc Reichmann reprend son rôle fétiche, entouré de nombreux acteurs invités.





Pour cette onzième saison, la Brigade des Mineurs est de retour à Marseille avec 3 nouvelles enquêtes : un enfant qui tire sur son père accidentellement et qui cache bien des secrets, une jeune adolescente qui prétend être une petite fille disparue depuis 10 ans et la fuite d’un jeune garçon différent, passionné d’échecs, dont la mère est accusée de meurtre.







Publicité





Nous retrouvons toute l’équipe et notre commandant dévoué Léo Mattéï pour résoudre ces affaires. Ce dernier va vivre des retrouvailles émouvantes avec sa fille Éloïse qui est de retour à Marseille ! Fini l’adolescence, elle est devenue une jeune adulte. Mais ce n’est pas un hasard si Éloïse vient passer quelques jours chez son père… En effet, elle a retrouvé secrètement la trace de sa grand-mère Claude, la mère de Léo Mattéï. Son objectif : organiser une rencontre mère – fils. Seulement, tout ne va pas se passer aussi simplement que prévu. Reprendre contact avec celle qui l’a abandonné à la naissance, hors de question pour Mattéï ! Mais c’est sans oublier la pugnacité de sa fille adorée. Et heureusement, il pourra aussi compter sur l’aide précieuse de sa coéquipière, Inès Salma, pour appréhender ces retrouvailles inattendues.

Léo Mattéï saison 11, le casting complet

Avec : Jean-Luc REICHMANN (Léo Mattéï), Lola DUBINI (Inès Salma), Stomy BUGSY (Commissaire Daguerre), Alexandre ACHDJIAN (Jonathan Nassib), Romane PORTAIL (Marion Da Costa),

Mais aussi Brigitte FOSSEY (Claude) et Maïra SCHMITT (Eloïse Mattéï)



Publicité





Et chez les guests :

– Soirée 1 : Lucie LUCAS (Clem), Pola PETRENKO (Ici tout commence) et Alexis LORET

– Soirée 2 : Ingrid CHAUVIN (Demain nous appartient)

– Soirée 3 : Alexandre BRASSEUR (Demain nous appartient), Samira LACHHAB et Marie-Christine ADAM

A retrouver prochainement sur TF1 et MYTF1.