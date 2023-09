Ici tout commence du 29 septembre : Lionel sanctionné par Antoine ? (résumé + vidéo épisode 763 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 29 septembre, résumé et vidéo extrait épisode 763 – Antoine Myriel convoque, Lionel, Kelly et Malik dans son bureau ce soir dans votre série « Ici tout commence ». Le directeur adjoint de l’institut a été mis au courant de l’altercation de la veille…

Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Ici tout commence du 29 septembre 2023 – résumé de l’épisode 763

Antoine a été informé de la violente dispute entre Lionel et Malik hier. On lui a dit que Malik avait fini à terre… Il demande des explications et est prêt à prendre des sanctions contre Lionel. Mais Kelly et Malik ne disent rien et le protègent ! Ils parlent d’une simple dispute, qui se serait apaisée tout de suite après… Antoine les met en garde : il ne tolère aucune violence à l’institut et exige qu’ils règlent leurs problèmes en dehors de l’institut ! Il les garde à l’oeil et sera moins conciliant la prochaine fois…

A la coloc, réveil difficile pour les fêtards ! Ethan et Léonard sont troublés par leur lendemain de soirée.

Coup de chaud en cuisine : Malik est prêt à quitter sa brigade… Constance tend un piège à Carla et Bérénice.

Ici tout commence du 29 septembre 2023 – vidéo premières minutes



