Ici tout commence spoiler : Lionel s'excuse auprès de Kelly mais... (vidéo épisode du 3 octobre)

Ici tout commence spoiler – On peut dire que Lionel est allé beaucoup trop loin avec Kelly dans votre série quotidienne « Ici tout commence » ! Depuis que Kelly est rentrée à l’institut Auguste Armand, Lionel a fait preuve d’égoïsme et les choses ont totalement dérapé… C’est la guerre !

Mais dans quelques jours, Lionel réalise qu’il a fait n’importe quoi et revient vers Kelly…











A la grande surprise de Kelly, Lionel a privatisé la cafet et il lui a préparé une belle soirée. Lionel présente ses excuses et reconnait qu’il a fait n’importe quoi… Mais quand Lionel s’approche pour embrasser Kelly, la jeune femme tourne la tête ! Elle n’est pas encore prête à lui pardonner…

La rupture entre Kelly et Lionel est-elle définitive ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 765 du 3 octobre 2023, la surprise de Lionel pour Kelly



