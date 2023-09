Tous en cuisine : ingrédients et recette du cake marbré glacé aux noisettes (6 septembre)

Publicité





« Tous en cuisine : la recette du jour » du 6 septembre 2023 – Cyril Lignac est de retour chaque soir sur M6 pour la version courte de « Tous en cuisine ». Désormais, le chef vous propose une recette express en 1min30 chaque soir à 18h20 sur M6 !





Pour la nouvelle recette mercredi soir, il s’agissait d’un dessert : le cake marbré glacé aux noisettes. A voir ou revoir sur 6PLAY







Tous en cuisine du 6 septembre 2023 : la recette de Cyril Lignac

INGRÉDIENTS

Pour la pâte à la vanille

– 30g de beurre fondu

– 100g de jaunes d’oeufs

– 130g de sucre semoule

– 70g de crème liquide entière

– 100g de farine

– 2g de levure chimique

– 1 gousse de vanille

Pour la pâte au chocolat

– 30g de beurre fondu

– 80g de jaunes d’oeufs

– 110g de sucre semoule

– 20g de bon cacao en poudre

– 60g de crème liquide entière

– 90g de farine

– 2g de levure chimique



Pour le glaçage rocher

– 225 g de chocolat dessert au lait

– 50 g de noisettes hachées

– 50 g d’huile de tournesol

Préparer la pâte à la vanille, puis la pâte au chocolat. Dans un moule à cake beurré, on verse la pâte à la vanille, puis la pâte au chocolat. On fait tourner la pâte sur elle-même, en allant chercher la vanille au fond.

Cuire la marbré au four 45min à 165 degrés.

Laissez refroidir démouler le gâteau avant de le recouvrir du glaçage rocher.

Le saviez-vous ?

– Le septième livre inspiré des recettes de l’émission, intitulé « Fait Maison n°7 », est déjà disponible en pré-commande sur Amazon. Il paraitra le 27 octobre.

« Tous en cuisine » revient chaque soir du lundi au vendredi dès 18h20 sur M6 et 6PLAY.