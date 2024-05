Doc du 8 mai 2024 : le final de la saison 3 ce soir sur TF1

Publicité





Doc du 8 mai 2024 – Ce soir à la télé, TF1 termine la diffusion de la saison 3 inédite de la série médicale « Doc ». Au programme aujourd’hui, les deux derniers épisodes inédits.





A suivre dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo et replay sur MYTF1.







Doc du 8 mai 2024 : vos épisodes de ce soir

Episode 15 « Le bon moment » : Agnès s’apprête à révéler la vérité à Andréa concernant leur lien avec Alberto Bramante. Ce rappel les transporte en arrière, spécifiquement en 2011, lorsqu’Agnès a rechuté de son cancer et a été incluse dans un programme expérimental à New York, grâce à l’accord entre Andréa et Bramante. Ce marché stipulait que si Bramante retirait sa demande d’étude sur les benzodiazépines, il permettrait à Agnès d’intégrer ce groupe de patients. Pendant ce temps, Madeline, une jeune mariée accompagnée de sa mère, son mari et leurs deux enfants, est admise à l’hôpital après avoir ressenti une détresse respiratoire inhabituelle, résultant d’une pneumonie survenue l’année précédente. Bien que le médecin décide de prolonger son séjour, cela désespère sa famille, qui a consenti à de nombreux sacrifices pour partir en voyage à bord d’un camping-car. Dans une chambre voisine, Amaury, victime d’un accident de la route, est maintenu en vie artificiellement depuis 60 jours et est déclaré en état de mort cérébrale.

Episode 16 « Un remède à tout » : Déterminé à libérer Agnès du chantage de Bramante, Andréa se rend au quartier général de campagne de ce dernier pour tenter de le raisonner. Cependant, la discussion dégénère rapidement en altercation physique entre les deux hommes, sans qu’aucun ne soit blessé. Après le départ d’Andréa, Bramante s’effondre subitement et est transporté d’urgence à la polyclinique Ambrosiano. Malgré leur animosité, Andréa se retrouve contraint de prendre soin de Bramante. À son réveil, ce dernier l’accuse d’agression, et la femme de Bramante appelle la police pour interroger Andréa. Confronté à un dilemme entre le désir de sauver Agnès, qui lui a révélé sa rechute de cancer, et son devoir professionnel envers Bramante, Andréa doit trouver une solution.



Doc saison 3, rappel de la présentation

La troisième saison inédite de « DOC » débute en plongeant à nouveau dans le passé du Docteur Andréa Fanti. Peu après le décès de son fils Mathias, Agnès, son épouse, découvre qu’elle est atteinte d’une maladie liée à l’amiante. Dans le présent, Andréa s’acclimate à son nouveau rôle de chef du service interne, malgré les défis imposés par une nouvelle directrice administrative. Le médecin tente également de récupérer ses souvenirs perdus à la suite d’un traumatisme crânien, grâce à un traitement novateur. Pendant ce temps, Agnès accepte finalement le poste de directrice de l’hôpital, et Julia, de son côté, met de l’ordre dans sa vie sentimentale.

« Doc » revient ce soir dès 21h10 sur TF1.