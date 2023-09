Ici tout commence spoiler : Kelly se rapproche de... (vidéo épisode du 2 octobre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Alors que son couple avec Lionel bat sévèrement de l’aile dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence », la jeune femme va se rapprocher d’un autre élève de l’institut…

En effet, sous les yeux de Ambre et de Lionel, Kelly se rapproche de… Malik !











Et si Ambre n’est pas ravie d’assister à ce rapprochement, on peut dire que Lionel non plus. Ce dernier se montre jaloux de Malik et vient même donner une idée à Kelly alors qu’ils sont en compétition. Kelly est surprise et perdue…

Reviendra-t-elle vers Lionel ou démarrera-t-elle une nouvelle histoire avec Malik ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 764 du 2 octobre 2023, Lionel jaloux de Malik



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

