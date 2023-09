Ici tout commence spoiler : Ambre amoureuse mais... (vidéo épisode du 29 septembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Ambre est amoureuse dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». La jeune femme est dans un profond mal être depuis l’accident de train et elle rejette Malik depuis son arrivée à l’institut Auguste Armand…

Mais dans quelques jours, Ambre va se confier à Solal et David. Ils comprennent qu’elle est amoureuse de Malik !











Mais si les deux garçons ne voient pas où est le problème et pensent qu’Ambre devrait foncer, elle leur avoue qu’elle se sent mal et qu’elle refuse que Malik voit sa cicatrice… Elle se sent repoussante et n’imagine pas qu’un homme puisse encore la trouver belle. Solal et David lui assurent qu’elle reste très belle et pour Solal, sa cicatrice est la preuve de son courage et de la force dont à la fait preuve pendant l’accident de train !

Ambre finira-t-elle par avouer ses sentiments à Malik ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 763 du 29 septembre 2023, Ambre se confie



