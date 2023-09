C à vous du 27 septembre 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 27 septembre 2023, invités et sommaire – Ce mardi soir sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C à vous du 27 septembre 2023 : le sommaire

🔵 📌 Ses échanges avec le président, ses critiques du Conseil Scientifique, sa mise en examen… Agnes Buzyn, qui publie “Journal. Janvier-juin 2020” aux Editions Flammarion

🔵 📌 Harcèlement scolaire : la bouleversante lettre de Virginie Lanlo sur le “drame intime” qu’elle a vécu. La députée (Renaissance) des Hauts-de-Seine est sur le plateau de C à vous



🔵 🎵 Dans le live de C à vous : Jon Batiste présente son album “World Music Radio”

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Filipe Domingues, chef du restaurant “Le Vero Dodat” à Paris

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Denis Podalydès et Léa Domenach pour le film “Bernadette” en salle le 4 octobre; et Neige Sinno pour son livre “Triste tigre” paru aux Editions POL

